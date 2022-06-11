الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:28 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء، حيث يشهد الطقس انخفاضا في دراجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 32 21

بلطيم 29 21

مطروح 28 20

السلوم 29 20

سيوة 33 22

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 21

السويس 35 22

العريش 30 21

رفح 29 21

رأس سدر 36 23

نخل 37 18

نويبع 41 24

طابا 38 23

كاترين 35 18

الطور 37 24

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 42 28

مرسى علم 38 26

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 42 27

قنا 44 27

الأقصر 45 28

أسوان 46 28

ادفو 46 28

أبوسمبل 45 27

الوادي الجديد 45 26

شلاتين 40 29

أبو رماد 40 28

حلايب 37 28

رأس حدربة 37 27