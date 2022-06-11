مدبولى يتابع تنفيذ مشروع كبارى شربين فى الدقهلية (صور)

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على متابعة أعمال تنفيذ مشروع كبارى شربين، التابع لوزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، على الرغم من أن المشروع لم يكن مدرجا فى الزيارة، حيث نزل رئيس الوزراء من الأتوبيس المخصص للزيارة ومرافقوه لتفقد المشروع.





جاء ذلك خلال زيارته لـ محافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مركز شربين. وأكد مهندسو الموقع أن مشروع كبارى شربين يأتى ضمن أعمال تطوير المزلقانات، حيث تم التخطيط لإنشاء 3 كبارى علوية وهى: كوبرى أعلى مزلقان سواقى العرب، وكوبرى المرور وكوبرى نزلة الدبوسى؛ وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين وإلغاء التقاطعات بين الطرق وخطوط السكك الحديدية. كما تم التوضيح بأنه تم البدء فى أعمال كوبرى سواقى العرب، ويبلغ طول الكوبرى 405 أمتار وبعرض 20 مترا، وتشمل الأعمال إنشاء "لوب" بطول 400 متر لربط محور شربين على النيل بكوبرى سواقى العرب؛ وذلك لمنع أى تقاطع سطحى مع المزلقان. وأشار المهندسون إلى أن تلك الكبارى تدخل ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة محور "دمياط - المنصورة - المحلة - طنطا غرب النيل"، والذى تشمل مرحلته الأولى المسافة من دمياط حتى شربين بطول 38 كم أحد طرق مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال، وجارٍ العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR.

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