وكيل التعليم بشمال سيناء يتابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء اليوم السبت، الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وأعلن وكيل الوزارة، فى بيان اليوم، أنه أدى الامتحانات عدد ( 977 ) طالبا وطالبة منهم 458 طالبا وطالبة فى التعليم الصناعى و519 طالبا وطالبة فى التعليم الزراعى موزعين على ( 13 ) لجنة، منها 10 لجان للتعليم الصناعى و3 لجان للتعليم الزراعى، حيث بلغت نسبة الحضور فى التعليم الصناعى ( 99 % )، وفى التعليم الزراعى (98٪).

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