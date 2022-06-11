وكيل الصحة ببنى سويف يعلن الاستعداد لموجة الحر الشديد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وجاهزية الأطقم الطبية وتواجد مدير المستشفى أو ما ينوب عنه على مدار الساعة نظرا لارتفاع درجات الحرارة وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف اليوم فى إطار اهتمام مديرية الصحة ببنى سويف بمتابعة تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية والدكتورة رحاب عبدالغنى مدير المستشفيات والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى والأطباء مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديرى إدارات التمريض والصيدلة.

كما أكد على تفعيل وحدة الترصد بالمستشفيات لأهميتها القصوى وكذلك إرسال نشاط والتردد على المستشفيات بشكل دورى والتواصل المستمر مع المديرية لتذليل أى معوقات تواجه الفريق الطبى بالمستشفيات.

ومن ناحية أخرى، أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم السبت، رئيس مركز ومدينة سمسطا ناصر سيف فى افتتاح مشروع إعادة تأهيل 32 منزلا بقرية مازورة الجبل "1"، والذى نفذته جمعية الأورمان بالتعاون مع أندية روتارى مصر، فى إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا، التى ترعاها القيادة السياسية لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وذكرت المحافظة،فى بيان اليوم، أن أعمال التطوير تضمنت إعادة تأهيل للمنازل وتعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، بجانب تجهيزها بالأثاث المنزلى، بالإضافة إلى تسليم مشروعات تنموية صغيرة وتنظيم قوافل طبية لمرضى القلب وتوزيع مواد غذائية، فضلا عن إنشاء منطقة ألعاب ترفيهية"حديقة للأطفال.

ومن جانبه، أشار إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببنى سويف، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة، وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية، التى تقدمها الأورمان لأبناء المحافظة غير القادرين، منوها أن افتتاح"اليوم" يأتى فى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجمعية وأندية الروتارى "فى يناير الماضى فى هذا المجال.