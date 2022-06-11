انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظات الجمهورية دون شكاوى

جدة - نرمين السيد - انتظمت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمى) والبعوث الإسلامية خلال اليوم، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر.





كما جاءت الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية، وطلاب ثانوية البعوث امتحان مادة الصرف.

وأوضح الأزهر - فى بيان اليوم - أن قيادات الأزهر الشريف تفقدوا لجان الامتحانات فى عدد من المحافظات؛ للتأكد من انضباط سير الامتحانات والالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة لخروج امتحانات الثانوية الأزهرية بشكلها المعهود من الانضباط والهدوء وتوفير الجو الملائم للطلاب وأعضاء لجان الامتحانات، بما يضمن للطلاب حقوقهم والحفاظ على فرصهم فى دخول الكليات التى تناسب تفوقهم وتطلعاتهم.

وأضاف البيان أن رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق عوض الله عبدالعال تفقد اليوم أعمال الامتحانات فى لجنة معهد الدكتور طلعت السيد النموذجى بمنطقة القاهرة الأزهرية، فيما تفقد أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، لجان امتحانات: (بنين وفتيات كفر الشيخ العادى، فتيات كفر الشيخ النموذجى، بنين مسير، بنين محمد رجب) بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وأشار إلى تفقد عدد من مديرى العموم بقطاع المعاهد ومشيخة الأزهر لجان الامتحانات فى محافظات مختلفة بالوجه القبلى والبحرى، واطمأنوا على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدى الامتحانات فيها ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة فى مختلف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 91 ألفا و393 طالبا، وطلاب القسم العلمى 46 ألفا و648، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.