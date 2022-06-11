إزالة مبانى مخالفة وتعديات على أملاك الدولة فى منشأة القناطر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان مركز ومدينة منشأة القناطر رصد حالة تعدٍ بالبناء المخالف بالبلوك الأبيض والأسمنتى على مساحه 300م بمنطقه أبو غالب غرب الرياح وتم إزالتها، بالإضافة إلى رصد مخالفة بناء بمنطقة القطا على مساحة 100م، وإزالتها ومخالفة أخرى على مساحة 50 م بقرية برقاش تعدى على أراضى زراعية وإزالتها.

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