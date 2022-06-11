عاجل - انكسار الموجة الحارة فى البلاد .. الأرصاد تعلن طقس الأحد

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها، اليوم السبت، إن يوم الأحد يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وتنشط الرياح على جميع الأنحاء عدا القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح بنسبة حدوث 20%.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر غدا وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية على النحو التالى:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد رصدت، اليوم السبت، لأول مرة خلال هذا العام تجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل حاجز 40 درجة مئوية.