انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك التعمير والإسكان يقدم شهادة رويال.. بعائد مرتفع حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703626/بنك-التعمير-والإسكان -يقدم-شهادة-رويال-بعائد-مرتفع

أعلن بنك التعمير والإسكان إصدار شهادة ادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت، وتكون فوائد بنك التعمير والإسكان على الشهادة الإدخارية، في إطار ارتفاع فوائد البنوك على الإيداع والإقراض بعد قرار البنك المركزي المصري مؤخرًا، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة بنك التعمير والإسكان رويال.

شهادة رويال من بنك التعمير والإسكان

يصدر بنك التعمير والإسكان الشهادة ذات آجال 3 سنوات تحت اسم (رويال) بسعر فائدة ثابتة 14.25% سنويًا ويبدأ شرائها بحد أدنى مليون جنيه ومضاعفات 100 ألف جنيه ومتاحة للأفراد.

شروط بنك التعمير والإسكان

ويسمح بنك التعمير والإسكان للعميل طبقا للشروط إمكانية كسر أي شهادة واسترداد أصلها في حال رغبة العميل بشرط خصم نسبة من العائد الذي حصل عليها دون المساس بأصل الشهادة.

وأشار بنك التعمير والإسكان إلى أن خصم كسر الشهادة يكون 4.75% من إجمالي العائد الذي حصل عليه في حال كسرها خلال السنة الأولي، أو 4% غرامة الكسر في السنة الثانية، و3.75% غرامة كسرها في السنة الثالثة.