انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب عمرو القطامي يشيد بقرار محافظ الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع.. ويطالب بتغيير مواعيد العمل لهم طوال الصيف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703625/النائب-عمرو-القطامي-يشيد-بقرار-محافظ-الجيزة-بسحب-عمال-النظافة-من-الشوارع-ويطالب-بتغيير-مواعيد-العمل-لهم-طوال-الصيف

ثمن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، قرار محافظ الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعه ١٢ ظهرا وحتي انكسار الموجه الحارة، مطالبًا بأن يتم تفعيل القرار وتغيير ساعات العمل اليومية بالنسبة لعمال النظافة، طوال فصل الصيف، لتكون تلك الفترة راحة لهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية.

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وأضاف "القطامي" – في تصريحات له اليوم- أن قرار محافظ الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال فترة الظهيرة، قرار إنساني يجب تعميمه على بقية محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مشيرًا إلى تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة تجنب الخروج على قدر الإمكان خلال فترة الظهيرة، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وما قد تسببه من إصابة المواطنين بحالات إغماء.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تقدير عمال النظافة الذين يتحدون ارتفاع درجات الحرارة في سبيل القيام بالعمل المنوط بهم، والجهود التي يبذلونها لرفع القمامة وإزالة المخلفات.

سحب عمال النظافة من الشوارع

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد أصدرتوجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بسحب كافة عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا وحتى انكسار الموجة الحارة، وذلك في إطار الحرص علي سلامتهم.