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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703623/النائب-عبدالوهاب-خليل-يشيد-بقرار-محافظة-الجيزة-بسحب-عمال-النظافة-من-الشوارع-ويؤكد--يجب-تعميمه-في-كافة-المحافظات-أثناء-ذروة-الارتفاع-في-درجات-الحرارة

أشاد النائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرار محافظة الجيزة بسحب كافة عمال النظافة من الشوارع خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا وحتى انكسار الموجة الحارة وذلك حرصا على سلامتهم على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية.

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وشدد خليل، في بيان له اليوم ، على ضرورة تعميم هذا القرار في الأيام التي تشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة ، فضلا عن تعميمه على جميع المحافظات وذلك تخفيفا على أبناءنا وأخواننا من عمال النظافة الذي يمارسون وظيفتهم بشرف وجهد وعرق .

وأضاف خليل، أن ظاهرة التغير المناخي التي يعاني منها دول العالم، ومنهم مصر تفرض الكثير من التحديات على ضرورة التعامل بشكل مختلف سواء ما يتعلق بالمستوى الإقليمي والدولي من ضرورة مواجهة تداعيات هذا التغير المناخي وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة ، أو على المستوى الوطني من اتخاذ قرارات تنظيمية من شأنها التخفيف على المواطنين.

واختتم خليل، بالتأكيد على ضرورة اتباع عدد من النصائح لعدم التعرض لآثار سلبية ناتجة عن حرارة خاصة فى فترات الظهيرة.

سحب كل عمال النظافة من الشارع

وفي لافتة إنسانية، أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بسحب كافة عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا وحتى انكسار الموجة الحارة، وذلك في إطار الحرص علي سلامتهم.