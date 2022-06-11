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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703622/بيصور-الستات-ضبط-عامل-وضع-هاتف-داخل-غرف-لتغيير-الملابس-بشركة-بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مدير فرع إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجد موظفة بذات الفرع بغرفة تغيير الملابس إكتشفت تواجد هاتف محمول مثبت بسقف الغرفة فى وضع التصوير "فيديو".

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بالإنتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بأحد الأشخاص (عامل نظافة بالفرع محل البلاغ "له معلومات جنائية").

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بقصد تصوير السيدات بالغرفة.

الفيس بوك فضحهم.. ضبط 5 أشخاص نفذوا حركات استعراضية بدراجات نارية بالمنصورة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله عدد من الشباب يقومون بحركات إستعراضية بإستخدام دراجات نارية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.. مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

فقد تم تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (5 دراجات نارية "من بينهم إثنتين بدون لوحات معدنية").

بمناقشتهم قرروا بتواجدهم بالمكان المشار إليه إبتهاجاً بحفل عُرس صديقهم.. وأضافوا بعدم حملهم رخص قيادة أو تسيير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وتمكنت من ضبط شخص، لإتجارره في المواد المخدرة وحيازته 260 طربة حشيش الإسكندرية.

بداية الواقعة عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 26 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)..وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫820٫000 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.