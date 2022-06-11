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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703621/ندى-موسى-زيادة-الطلاق-ساهم-في-نجاح-هذا-العمل-وبين-السما-والأرض-سبب-لي-عقدة

دوت الخليج يرصد تصريحات ندى موسى

تصريحات ندى موسى

تحدثت الفنانة ندى موسى خلال حوارها الإذاعي عن تفاصيل استعدادها لمشاركتها بالموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل المشوار، قائلة: “تلقيت دروسا في الرقص الشرقي من أجل شخصية عزة”.

وتابعت: “هناك مدربة رقص شرقي اتدرب معها كل يوم، وأخذت أيضا دروس يوجا حتى استطيع التحرك بسهولة.. شخصية عزة لم تكن راقصة لكن المخرج أستاذ محمد ياسين فضل أن أحصل على دروس للرقص حتى أجيده”.

واستكملت قائلة: “واستخدم منه حركات خاصة بالشخصية، كذلك تلقيت دروسا في الموسيقى من أجل الغناء.. وفيما يخص ترشيحي للدور تلقيت اتصالا هاتفيا أخبروني فيه أن الأستاذ محمد ياسين يريد مقابلتي، كنت وقتها مصابة بكورونا فاتصل بي وأخبرني أنه سينتظرني”.

ندى موسى مسلسل المشوار

وأضافت: “بعد شفائي التقيت به وأخبرني عن الشخصية دون أن أعرف أي شيء عن المشروع.. كنت أصور مسلسلا في لبنان، وكنت متحمسة كثيرا واشتريت ملابس للشخصية وأنا لم أكن تعاقدت حتى على المسلسل”.

وأشارت إلى أن مسلسل بين السما والأرض تسبب في عقدة لها قائلة: “أصبحت لا استخدم الأسانسير بعد المسلسل أنا من الأصل لدي مشكلة مع الأماكن المغلقة، وخلال تصوير واحد من أهم المشاهد كنت أقف في زاوية وشعرت بالاختناق”.

وتابعت: “وأنا لدي حساسية واستخدم أدوية و"بخاخة" تحاملت على نفسي وفور انتهاء المشهد دفعت نجلاء بدر وخرجت سريعا”.

وتحدثت ندى موسى أيضًا عن السر وراء نجاح مسلسل البحث عن علا قائلة: “نسب الطلاق أصبحت مرتفعة للغاية وهذا ساهم في نجاح المسلسل وتفاعل الجمهور معه، لأنه يتحدث عن الطلاق ونتائجه سواء على الرجل أو المرأة، حتى لو أن بطلة الحكاية هي علا".

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واختتمت: “تفاعل الجمهور مع أي عمل هو جزء كبير من نجاحه، أي فن نقدمه الهدف منه التأثير في الجمهور، حتى لو كان العمل كوميدي، فإذا قدمنا عملا الهدف منه الضحك والجمهور فعلا ضحك نكون حققنا الهدف”.