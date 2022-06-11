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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703620/الفيس-بوك-فضحهم-ضبط-5-أشخاص-نفذوا-حركات-استعراضية-بدراجات-نارية-بالمنصورة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله عدد من الشباب يقومون بحركات إستعراضية بإستخدام دراجات نارية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.. مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

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فقد تم تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (5 دراجات نارية "من بينهم إثنتين بدون لوحات معدنية").

بمناقشتهم قرروا بتواجدهم بالمكان المشار إليه إبتهاجاً بحفل عُرس صديقهم.. وأضافوا بعدم حملهم رخص قيادة أو تسيير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 260 طربة حشيش بحوزة شخص بالإسكندرية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وتمكنت من ضبط شخص، لإتجارره في المواد المخدرة وحيازته 260 طربة حشيش الإسكندرية.

بداية الواقعة عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

استهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 26 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)..وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫820٫000 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط ترويج 1161 قضية مخدرات في أسبوع

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، ونجحت جهودتلك الحملات خلال اسبوع فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1161 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو ، وزنت 5075,922 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 140,386 كيلو جرام، وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" وزنت 225 كيلو جرام، وكمية من بذور القنب "البانجو" وزنت 130٫40 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 35,997 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس الشابو، وزنت 15,566 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 8,649 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت 200 جرام، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 75 جرام، و كمية من مخدر إم دى إم أيه وزنت30 جرام، و70,629 ألف قرص ترامادول مخدر، و9266 قرص مؤثر مخدر، و170 قرص كبتاجون مخدر، وإبادة مساحة 65 فدان و13 قيراط و10سهم منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر، وضبط 2 قضية غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 194 مليون جنيه.