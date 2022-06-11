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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703619/العثور-على -جميع-جثث-ضحايا-تحطم-مروحية-فى-إيطاليا

ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية بأن السلطات الايطالية عثرت على الجثتين المتبقتين من أصل سبع جثث والتي كانت تبحث عنهم قوات الأنقاذ فى موقع تحطم طائرة مروحية و تم الابلاغ عن فقدانها فى الخميس الماضي فى منطقة جبلية بين إقليم توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا حيث كانت تحمل على متنها 4 أتراك ولبنانيين إلى جانب قائد الطائرة إيطالى الجنسية.

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العثور على جثث المروحية المنكوبة

ووفق ما نشرته الوكالة فأن :" عثر قوات الأنقاذ على الجثتين المتبقتين، ولايوجد ناجين من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار ايطالى الجنسية، و4 أتراك، وأثنان من لبنان، وأضافت الوكالة أن كان هؤلاء الركاب فى رحلة عمل فى إيطاليا.

وفى ذات السياق نشرت صحيفة "إيل ريستو ديل كارينو" بأنه خلال وقت سابق فى اليوم أعلنا قوات الأنقاذ بأنه تم العثور على 5 جثث من الركاب ولم يتم الابلاغ عن الناجين من الحادث.

ومن ناحية أخري أفادت صحيفة ايطالية بأن نجل أحد الركاب حصل على مقطع يوثق لحظة تحليق الطائرة وسط أجواء طقس سيئة حيث كانت هناك رياح شديدة وأمطار .

ويذكر أنه فى وقت سابق قد أعلنت السلطات الأيطالية بفقدان مروحية فى منطقة غابات جبلية بشمال أيطاليا وذكر رجال الأطفاء الايطاليون بأن عمليات البحث عن المروحية بدأت بعد أختفاء المروحية من على شاشات الردار أثناء تحليقها فوق مقاطعة مودينا فى توسكان إيميليان أبينيني.

وفى سياق متصل أعلنت قناة "أن تي فى" التركية بأن 4 مواطنين الأتراك الذين كانا على متن المروحية كانوا يعملون لصالح مجموعة أكزاسيباسي الصناعية التركية.

وصرحت الشركة :" أن هؤلاء المواظفين كانوا فى إيطاليا من أجل المشاركة فى معرض تجاري لتكنولوجيا الورق وانتاج المناديل الورقية".