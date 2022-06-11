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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703617/صحة-الشرقية-تعلن-الطواريء-وتناشد-المواطنين-عدم-التعرض-لأشعة-الشمس

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الحروق والصدمات الحرارية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك تزامناً مع الموجة الحارة في هذا التوقيت وفي الساعات المقبلة.

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ووجه وكيل وزارة الصحة، بزيادة الأطباء الاستشارين والأخصائيين بهذه الأقسام وهيئة التمريض، وتوفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالصدمات الحرارية، بأقسام الإستقبال والطوارئ، وغرف علاج الصدمات الحرارية، مع التأكد من وضع اسطوانات الأكسجين في أماكن جيدة التهوية، وبعيدة تماماً عن أشعة الشمس المباشرة، وتكليف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمرور على المخازن الخاصة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مع فرق السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أزمة خلال تلك الفترة.

غرفة الطوارئ بالمدرية

وشدد مسعود، على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة، وانعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية لاستقبال أي بلاغات والتعامل الفوري معها، حفاظاً على صحة المواطنين.

هيئة الأرصاد الجوية

وتشهد البلاد موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة بمصر، والتي قد تصل إلي ٤٥ درجة مئوية، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة الكبرى ٤٣ درجة نهاراً و ٢٤ درجة ليلا، وجنوب البلاد ٤٥ درجة نهاراً و ٢٨ ليلا.

مناشدة المواطنين

ويناشد وكيل وزارة الصحة، المواطنين وخاصة المزارعين بتوخي الحذر، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في وقت الذروة من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 مساءً، مع ارتداء غطاء الرأس في حالة الضرورة القصوى، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.

نصائح لتجنب مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

وأشار مسعود، إلى أهمية شرب المياه والعصائر الباردة المرطبة، وارتداء ملابس قطنية، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال بالسيارات، والأماكن المعرضة لأشعة الشمس، مضيفاً بأنه في حالة الشعور بأي أعراض مرضية التوجه فوراً لاقرب مستشفي أو مركز طبي، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية له.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.