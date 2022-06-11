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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703616/النائب-عمرو-هندي-مشيدا-بقرار-محافظ-الجيزة-بسحب-عمال-النظافة-من-الشوارع-لافتة-إنسانية

أشاد النائب عمرو هندي،عضو مجلس النواب، بتوجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بسحب جميع عمال النظافة من الشوارع اليوم؛ نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، قائلا: التوجيهات تعكس حرص واهتمام الدولة بعمال النظافة.

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سحب جميع عمال النظافة من الشوارع

ووصف هندي، في بيان له اليوم، توجيهات المحافظ بسحب عمال النظافة من الشوارع، حتي انكسار الموجة الحارة بـ"لفتة إنسانية، لافتا أن عمال النظافة هم الركن الأساسي في خلق بيئة نظيفة و خالية من الأمراض والأوبئة، لذلك الحرص علي سلامتهم يأتي في المقام الأول.

وأضاف عضو مجلس النواب: مساعدة عمال النظافة والاحساس بهم وبعملهم الشاق في مثل هذه الأيام والتي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لافتا أن بدون عمال النظافة لا نستطيع العيش في بيئة غير نظيفة.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

وأشار هندي، إلي أن الأيام الحالية تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، الأمر الذي يستلزم عدم التعرض للشمس فترة كبيرة، ومن ثم جاء قرار محافظ الجيزة بسحب جميع عمال النظافة من الشوارع خوفا عليهم، مضيفا: القرار جاء في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة.

وفي لافتة إنسانية، أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بسحب كافة عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا وحتى انكسار الموجة الحارة، وذلك في إطار الحرص علي سلامتهم.