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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703613/النائب-علاء-عابد-القضية-اليمنية-تتصدر-اهتمامات-مصر-والقيادة-السياسية

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف أن القضية اليمينة تتصدر اهتمامات مصر والقيادة السياسية دائماً مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك ماجاء من قضايا فى غاية الأهمية تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المؤتمر الصحفى عقب لقائه مع رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، في زيارته الرسمية الأولى لوطنه الثاني "مصر".

دوت الخليج

دعم مصر لليمن

وأشاد عابد ، فى بيان له أصدره اليوم تأكيد الرئيس السيسى على دعم مصر لليمن في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة، ملقاة على عاتقكم، لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق ودعم مصر لجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في سبيل التوصل إلى حل سياسي، عادل ومستدام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة شعبكم الشقيق.

وحدة الدولة اليمنية

كما أشاد النائب علاء عابد بتأكيد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة، التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق وللشرعية اليمنية وتأكيده على دعمه الكامل، لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها ورؤيته لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر، وللعالم العربي بأسره، وايضاً دعم مصر، لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن وفقًا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في "الرياض"، برعاية مجلس التعاون الخليجي، وقـرارات مجلـس الأمن ذات الصلة.

وأعرب النائب علاء عابد، عن ثقته فى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون لها دورها المحورى فى مساندة الأشقاء اليمنيين حتى يعود الأمن والاستقرار إلى جميع أنحاء دولة اليمن الشقيقة مناشداً جميع القوى السياسية الشرعية باليمن والشعب اليمنى الشقيق بالوقوف صفاً واحداً خلف قياداته الشرعية من اجل الحفاظ على امن واستقرار ووحدة اليمن.