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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703610/وكالة-إيرانية-إبحار-نقالة-نفط-إيرانية-من-منطقة-الخليج-باتجاه-المياه-الفنزويلية

أفادت وكالة الأنباء الايرانية إرنا بأبحار ناقلة نفط إيرانية من منطقة الخليج متجهة إلى المياة الفنزويلية.

دوت الخليج

ووفق ما نشرته الوكالة فإنه تحت رعاية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فقد أقيمت مراسم إبحار ثانية لناقلة نفط ايرانية من طراز (افراماكس) باتجاه المياه الفنزويلية.

مراسم إبحار الناقلة الإيرانية

وأشارت الوكالة أنه مباشرة وعبر تقنية الفيديو كونفرانس تم تغطية مراسم إبحار الناقلة الايرانية من منطقة الخليج باتجاه المياه الفنزويلية وذلك بحضور الرئيس الأيراني ونظيره الفنزويلي وخلال ذلك تابع كل من الرئيس الإيراني والفنزويلي المراحل المختلفة لتصميم وانتاج السفبنة الإيرانية العابرة للمحيطات.

وأضافت الوكالة بأنه تم خلال هذه المراسم اعتماد وثائق تسليم الناقلة "افراماكس" بين مسؤولى شركة "صدرا" الايرانية المصنعة والجانب الفنزويلى.

اتفاق تعاون إيراني فنزويلي

ويذكر انه فى وقت سابق من اليوم وقعت كل من إيران وفنزويلا اتفاق تعاون لمدة 20 عام وتضمن خطة التعاون بين البلدين فى مجالات النفط والبتروكيميات بالإضافة إلى تعاون فى قطاع السياحة والثقافة.

ويذكر أن فى مايو الماضي قامت شركة ايرانية تابعة للسلطات الايرانية بتوقيع عقد بقيمة 110 مليون يورو لاصلاح مصفاة نفط فنزويلى والتي تبلغ طاقتها 146 ألف برميل بشكل يومي

ومن الجدير بالذكر قامت كل من فنزويلا وإيران بتوسيع وتعزيز التعاون بين البلدين وذلك بتزامن ما تواجهه كل البلدين من عقوبات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وقامت فنزويلا وإيران بتوسيع آفاق التعاون في عدة المجالات وبشكل خاص فى مجال الطاقة والنفط.