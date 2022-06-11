انت الان تتابع تفاصيل خبر نيفين جامع تعلن دعم وتبنى وزراء التجارة الأفارقة للمقترح المصرى الخاص بتحديات الأمن الغذائى حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703606/نيفين-جامع-تعلن-دعم-وتبنى-وزراء-التجارة-الأفارقة-للمقترح-المصرى-الخاص-بتحديات-الأمن-الغذائى

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اجتماع وزراء التجارة الافارقة والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية قد اختتم فعالياته باعتماد الإعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الإفريقية بمنظمة التجارة العالمية والذى يتضمن دعم وتبنى المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتوصية برفعه الى المؤتمر الوزارى الثانى عشر والذى ستنطلق فعالياته غداً .

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إصلاح التجارة فى السلع الزراعية

وقالت الوزيرة، أن المقترح المصرى والذى أعده المكتب التجارى المصرى بجنيف بالتنسيق مع البعثة الدائمة وقطاع الاتفاقيات التجارية بالقاهرة يركز على محورين أساسيين ، الأول تفعيل قرار مراكش الخاص بالآثار السلبية لعملية إصلاح التجارة فى السلع الزراعية على الدول النامية المستورد الصافى للغذاء من خلال تبنى برنامج عمل فى لجنة الزراعة بالمنظمة يهدف إلى انشاء آلية تمويل تعوض فارق ارتفاع الأسعار العالمية، مع الاحتفاظ بحقوق الدول النامية وعدم خفض محاور الدعم المحلى الخاص بالتنمية .

زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى

وأشارت جامع، إلى أن المحور الثانى يتضمن اطلاق حدود الدعم المحلى المتاح للدول النامية وذلك فى اطار دعم توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.

هذا وقد تضمن الاعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الافريقية التأكيد على البعد التنموى فى القضايا المطروحة على المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ، وترسيخ دور المنظمة فى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والتحديث الصناعى بدول القارة السمراء ، مع ايلاء ملف الامن الغذائى والتصدى للجوائح المستقبلية اهمية خاصة .