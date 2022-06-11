رئيس الوزراء يفاجئ مرافقيه بطلب تفقد مشروع كباري شربين لمتابعة تطوير المزلقانات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:22 مساءً - حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في مركز شربين، على متابعة أعمال تنفيذ مشروع كباري شربين، التابع لوزارة النقل، على الرغم من أن المشروع لم يكن مدرجا في الزيارة.

وفاجأ رئيس الوزراء مرافقيه بطلب النزول من الأتوبيس المخصص للزيارة لتفقد المشروع.

وأكد مهندسو الموقع أن مشروع كباري شربين يأتي ضمن أعمال تطوير المزلقانات، حيث تم التخطيط لإنشاء 3 كباري علوية وهي: كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب، وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي؛ وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين وإلغاء التقاطعات بين الطرق وخطوط السكك الحديدية.

كما أوضح المسئولون عن المشروع أنه تم البدء في أعمال كوبري سواقي العرب، بطول 405 أمتار وبعرض 20 مترا، وتشمل الأعمال إنشاء "لوب" بطول ٤٠٠ متر لربط محور شربين على النيل بكوبري سواقي العرب؛ وذلك لمنع أي تقاطع سطحي مع المزلقان.

وأشار المهندسون إلى أن تلك الكباري تدخل ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة محور دمياط - المنصورة - المحلة - طنطا غرب النيل، والذي تشمل مرحلته الأولى المسافة من دمياط حتى شربين بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة "حياة كريمة")، حيث تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال، وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR .