الأرصاد: درجة الحرارة في الظل تتجاوز الـ 40 بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:22 مساءً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه لأول مرة خلال هذا العام تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل حاجز ٤٠ درجة مئوية.

و سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة على القاهرة الكبرى (الساعة ٣ عصرا) ٤٢ درجة مئوية.

أما عن درجة الحرارة على شمال الصعيد فهى ٤٣ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٤ درجة مئوية.

ومن المتوقع دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح الى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت ، لتعمل على تحسن نسبى فى درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجه اختلاف الكتل الهوائية.

طقس الغد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، معتدلا ليلا.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال والصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر، مع وجودفرص لسقوط لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على السلوم ومطروح .

ويسود طقس غائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، معتدلا ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس حار على السواحل الشمالية الغربية و وشديد الحرارة على السواحل الشرقية، نهارا معتدلا ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر نهارا معتدلا ليلا، وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد حار على شمال الصعيد نهارًا، معتدلا ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".