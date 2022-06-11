جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتى يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزى منفلوط وديروط بلغت 34 مشروعا بتكلفة 152 مليونا و800 ألف جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال متابعته اليوم السبت أعمال إنشاء مركز شباب ونقطة شرطة قرية بنى رافع التابعة لمركز منفلوط، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات التى ينفذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركز منفلوط بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأشار المحافظ - وفقا لبيان - إلى أن الجولة تأتى فى إطار الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. واستهل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال أنشاء مركز شباب بنى رافع بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه وتشمل المبانى، كما تفقدوا أعمال أنشاء نقطة شرطة بنى رافع والتى يجرى العمل على إنشائها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وشدد المحافظ على مراعاة معايير الجودة فى التنفيذ وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى والنجوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسيوط.. الانتهاء من 34 مشروعا لقطاع الشباب والرياضة بمركزين ضمن حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.