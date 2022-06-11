عاجل- الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وأكد الأرصاد، فى بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن المحطات التابعة لها سجلت درجة حرارة على القاهرة الكبرى ( الساعة 3 عصرا) 42 درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة على شمال الصعيد فهى 43 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت، لتعمل على تحسن نسبى فى درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما متوقع أيضا أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجه اختلاف الكتل الهوائية.