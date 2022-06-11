مصر للطيران تنقل بعثة المنتخب إلى كوريا الجنوبية بطائرة خاصة

جدة - نرمين السيد - و من المقرر أن تقلع طائرة بعثة المنتخب فى السابعة من مساء اليوم، من مطار القاهرة الدولى إلى مطار أنتشون الدولى بكوريا الجنوبية بعد إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات من قبل سلطات المطار وفرق العلاقات العامة بشركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى.

ومن المقرر أن تكون رحلة العودة لمنتخب مصر من كوريا الجنوبية، يوم 14 يونيو الجارى، بعد نهاية المباراة التى ستقام على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع لـ70 ألف مشجع.