محافظ أسوان يشيد بجهود المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى تصريح اليوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الهادف تم تنظيم 20 جلسة توعوية على مدار يومى الخميس والجمعة 9 ، و10 يونيو الجارى استهدفت حوالى ألف سيدة ورجل داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.
وأشارت إلى أن الفعاليات تضمنت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التربية السليمة للأبناء، وغير ذلك من القضايا التى تهم المواطن وتهدف لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة وهو الذى تواكب مع تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالي وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية اللازمة والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
ومن ناحية أخرى، نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية مجانية لتوقيع الكشف على 974 حالة بقرية البحيرة بمركز إدفو، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وصرف العلاج بالمجان.
وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان اليوم، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنظيم هذه القافلة الطبية على مدار يومين والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 974 مواطنا ومواطنة مجاناً، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم عمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
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