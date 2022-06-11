انت الان تتابع خبر الرئيس السيسي يخفف علي اليمينين بتيسير الرحلات مابين القاهرة و صنعاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضح الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، إن قرار تيسير رحلات الطيران المباشرة مابين مطاري القاهرة وصنعاء، جاء استجابة الي طلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة، منوها أن انطلاق أول رحلة بالفعل كانت في الأول من شهر يونيو الجاري.

مساعدة اليمن الشقيق

أضاف الرئيس” عبد الفتاح السيسي”، من خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يعقده مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في قصر الاتحادية، أنّ الاستجابة المصرية تأتي تأكيداً من أجل الحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والدعم الي كافة الجهود التي تصب في الصالح، ومن خلال مباحثات الرئيس السيسي مع شقيقي الرئيس”رشاد العليمي” أن مصر لن تدخر وسعها في مساعدة اليمن الي الشقيق، وأننا حريصون على تقديم أوجه الدعم الي الأشقاء اليمنيين، وخاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية وتقديم المساعدات الغذائية و الطبية .

حرية الملاحة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب

وأشار الرئيس “عبد الفتاح السيسي” أهمية دعم أوجه التعاون مابين بلدينا في كافة المجالات، خاصة بمجال مشروعات الطاقة و تطوير البنية التحتية وآليات تفعيل ذلك، واتفقنا على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك هو حماية أمن وحرية الملاحة في مضيق باب المندب و البحر الأحمر والخليج العربي، وارتباط تلك المسألة الحيوية باالاستقرار و الأمن الاقليمي والدولي.