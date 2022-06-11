انت الان تتابع خبر نتيجة أولى وثانية ثانوي 2022.. التعليم تعلن عنها بالتقديرات لكل الطلاب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن بدء إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في كل المدارس، وهذا طبقاً إلى الكتاب الدوري رقم 1 لعام 2022 ويكون بالتقديرات، وتعد من أبرز الأشياء الهامة الذي يبحث عنها الجميع.

نتيجة أولى وثانية ثانوي 2022 لكل الطلاب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم إرسال الدرجات التي تخصهم بالأسئلة الإلكترونية للمدارس، وهذا بجانب الكثير من الدرجات الخاصة بالأسئلة الإلكترونية للمدارس، وذلك بجانب الدرجات التي تخص الأسئلة المقالية قبل الكشف عن النتيجة النهائية لكل طالب بالتقديرات، وارسلت الوزارة تعليمات لكل المدارس توصى بالكشف عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات.

تقديرات طلاب أولى وثانية ثانوي

وقالت أنه يتم تشكيل لجنة من معلمي المواد لتقدير الأوراق الخاصة بالإجابة في كل مدرسة، وذلك على أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بالطالب على هيئة تقديرات، وتأتي كما يأتي:

من 85: 100 ممتاز.

من 65 لأقل من 85 جيد جداً.

من 50 لأقل من 65 جيد.

أقل من 50 ضعيف.

وتكون لجنة النظام والمراقبة في كل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية والكشف عنها، وأعلنت الوزارة أن الطالب الذي سوف يحصل على 50% من درجات المادة، في مجموع الترمين سوف يكون ناجح فيها.