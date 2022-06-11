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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703614/جهود-استثنائية-لا-تتوقف--مجلس-الشيوخ-يواصل-مناقشة-القضايا-والملفات-الحيوية

يواصل جناحي العمل النيابي العريق في البلاد "النواب والشيوخ"، المضي قدما في تأدية الأدوار التاريخية، وتكثيف الجهود التي تليق بالجمهورية الجديدة، حيث فاصل زمني قصير للغاية، شكل فاصلا مابين انتهاء الجلسات العامة لمجلس النواب، قبل أن يبدأ مجلس الشيوخ نشاطه صباح غدا.

يرصد دوت الخليج، الأجندة المزدحمة لمجلس الشيوخ، بجلساته العامة ولجانه النوعية، وأبرز القضايا والملفات التي تخص الوطن والمواطن، والتي لا يدخر نواب مجلس الشيوخ جهدا في طرحها والاشتباك معها، وهي الجهود التي تتواصل بلا توقف وتسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات شديدة الأهمية.

جلسات عامة تزخر بالقوانين والاقتراحات النيابية اللافتة

تسود حالة من الترقب المسبق، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة، بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، خاصة بعدما قال بشأنه وزير الرياضة أشرف صبحي إن قانون 2017 مميز للغاية ونبحث عن إضافة بعض المواد فقط والتعديلات وزيادة بعض البنود للأندية، مضيفا أنه بالنسبة للأندية سيكون هناك تركيز في المواد ولا يشترط للأهمية في كرة القدم ولكن اجتماعيا وثقافيا والحفاظ على الأعضاء والتواجد بطريقة مميزة داخل الأندية.

يعتمد مجلس الشيوخ في تصديه للعمل البرلماني الجاد على الاقتراحات برغبة التي ينقلها أعضاءه، كحلقات وصل أمينة مع الشارع المصري ومتطلباته واحتياجاته، حيث تشهد الجلسة العامة مناقشة تقريرين للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوي العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها ومن النائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا، وتقريرين للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا، والذي يصل إلى الأقصر ومن النائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في أعمال البناء.

كما تتضمن تقرير للجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجه المرضـى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

اللجان النوعية والاهتمام الشامل بكافة الملفات الحيوية

تولي اللجان النوعية لمجلس الشيوخ اهتماما يتسم بالشمول والتنوع، حيث من من المنتظر أن تناقش اللجان النوعية، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكمل نجاتي، بشأن صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2021 من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا على الجمعيات الأهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

يتطرق بعدها نواب الشيوخ لكل مايخص تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط، مع تأكيدات على ضرورة تفعيل استخدام الطاقة الشمسية، بواسطة الأفراد والمؤسسات، بالتنسيق مع البنوك الوطنية تحت مظلة يرعاها البنك المركزي، لتقديم الدعم المالي لمن يرغب في الحصول على الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية.

كما اهتم المجلس على إدراج ضمن جدول أعماله، مايتعلق بمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتقفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر.

ولن يدخر المجلس جهدا في مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمرسى مطروح، للعمل على توفير مكان آمن وصالح لأهالي الضبعة في ظل التطور الرقمي الذي تشهده البلاد، والاهتمام بتنمية الساحل الشمالي الغربي، لتقديم خدمة لائقة لأصحاب المعاشات.