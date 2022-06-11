انت الان تتابع خبر هدية السيسي للمصريين .. طرح مليون شقة استلام فوري وتقسيط يبدأ من 300 جنيه شهريا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مع الإقتراب من إنتهاء فترة الحجز في كل مشروع تابع لمشروعات وزارة الإسكان الاجتماعي في مصر ، يتسارع جميع المواطنين ويتساؤلون عن مواعيد الحجز والمشروعات التي لا تزال متاحة من أجل أن يقوم بالتقديم بها ، وهناك عدد كبير من الشباب والمواطنين بشكل عموما ينتظرون شقق مساكن وزارة الإسكان في المشروعات المختلفة من أجل الحجز بها والحصول علي شقة سكنية سواء كانت تابعة لوزارة الإسكان أو تبع مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر .

وسوف نستعرض معكم مجموعة من المشروعات التي سيتم فتح باب الحجز من أجل التقدم لها ..

1- شقق مشروع درة الوادي

هذه الشقق هي بداية المشروعات التي سوف تقوم وزارة الاسكان بطرحها خلال الفترة المقبلة ، وسوف تكون شقق جاهزة للتسليم لمحدودي ومتوسطي الدخل سمن المرحلة الأولي من المشروع ، وهذه الشقق المطروحة هي من ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل ودعم العقارات التابعة للدولة ، وذلك من خلال توحيهات من سيادة الرئيس بفائدة تبلغ 3% لمدة 30 سنه فقط، تصل مساحات الشقق لمحدودي الدخل إلى 110 م2، وتتكون من ثلاث غرف وصالة، ويصل سعرها إلي 328.5 ألف جنيه، على أن يكون مقدم الدفع يبلغ 15 الف جنيه بجدية الحجز .

2- مشروع بيت الوطن

يتضمن الطرح أبراج العلمين الشاطئية – ، الحي اللاتيني – الرحاب ومدينتي – جنة – داون تاون العلمين – أبراج صواري – والحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية ، كما ستقوم الوزارة بطرح مجموعة شقق بفئة الفوق متوسط وفئة المتوسط بمشروع سكن مصر وذلك في مشروع سور مجري العيون والعلمين .. كما سيتم وصع وحدات إدارية في مدينة العلمين الجديدة .

3- شقق الإسكان عن طريق الإيجار .. “أهم المشاريع الإسكانية التي سيتم طرحها وينتظرها الجميع ، هو مشروع يحتوي علي شقق للإيجار، والتي كلف بإنشائها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع العام الجاري”

بدأ الطرح الأول لشقق للإيجار بالإسكان الاجتماعي في أكتوبر ٢٠١٦، يشمل هذا المشروع شقق بمساحات مختلفة؛ إذ يتوفر شقق بمساحة ٧٥ مترًا مربعًا مكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ بإيجار شهري ٣٠٠ جنيه، وشقق بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا مكونة من ٣ غرف وصالة وحمام ومطبخ بإيجار شهري ٤٠٠ جنيه.

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ما يقرب من ١٥٠٠ شقة بشمال سينا

ما يقرب من ١٣٤٠ شقة بمحافظة قنا

4- مشروع ( سكن – جنة – دار مصر)

قلم البنك المركزي بدعم هذا المشروع ، وهو من المشاريع التي لقت اهتماما كبيرا من الشباب المقبلين علي الزواج ، لأنه حتي لم تقم وزارة الإسكان بالإعلان عن أماكن الشقق لهذا المشروع ولكن من المتوقع أن يكون قريب من نفس المدن التي تم الإعلان عن مشاريعها .