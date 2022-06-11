إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لـ كوريا.. وجه جديد و9 مستبعدين

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703612/إيهاب-جلال-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-استعدادا-لـ-كوريا-وجه-جديد-و9-مستبعدين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، قائمة المنتخب المتجهة بعد قليل إلى كوريا الجنوبية، لخوض لقاء ودي يوم الثلاثاء القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق المباراة الودية التي تجمع بين المنتخب المصري ونظيره الكوري، في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل الموافق 14 من شهر يونيو الجاري.

قائمة المنتخب المتجهة لـ كوريا

وشهدت القائمة المعلنة من جانب إيهاب جلال، العديد من الغيابات، حيث ضربت الإصابة صفوف الفريق، وجاءت الأسماء المختارة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد.

في الدفاع: محمود حمدي الونش، محمود علاء، عمر كمال، عمر جابر، أيمن أشرف،باهر المحمدي، ياسر إبراهيم.

في الوسط: عمرو السولية، أحمد رفعت، أحمد سيد زيزو، أحمد حمدي، محمد مجدي أفشة، محمد إبراهيم، إبراهيم عادل، مصطفى شلبي، مهند لاشين.

في الهجوم: أحمد عاطف، مصطفى محمد.

سول وفي حضور 70 ألف متفرج

وتسافربعثة المنتخب المصري، مساء اليوم السبت على متن طائرة خاصة، وسط غيابات بالجملة من بين العناصر التي كان قد اختارها إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، قبل لقائي غينيا وأثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

غيابات منتخب مصرأمام كوريا

وشهدت القائمة التي أعلنها المدير الفني للمنتخب، غياب عناصر كثيرة بسبب الإصابة، وتتمثل هذه الغيابات في التالي ذكره:

_ محمد صلاح بسبب إصابته بشد خفيف في العضلات، لذا فضل الجهاز الفني إراحته من مباراتي أثيوبيا وكوريا.

_ محمد عبد المنعم بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

_ محمد النني بسبب الإصابة في العضلات، وكذلك محمود حسن تريزيجيه.

_ حمدي فتحي هو الآخر تعرض للإصابة في معسكر المنتخب لذا تم إراحته من المباراة الودية أمام كوريا، ومعه إمام عاشور لاعب نادي الزمالك.

تاريخ مواجهات مصر وكوريا

وقبل مواجهة المنتخبين، نرصد لكم تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما:

التقى المنتخبان 5 مرات من قبل، كان الفوز حليف المنتخب الوطني في لقاءين، فيما حقق المنتخب الكوري 3 انتصارات.

_ تعود أول مواجهة جمعت بين المنتخبين لأكتوبر عام 1964 وبالتحديد في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو ، وانتهت بتفوق المنتخب المصري بفوز كاسح بنتيجة 10 أهداف مقابل لا شئ للمنتخب الكوري.

_ ثاني اللقاءات التي جمعت بين المنتخبين، كانت في بطولة الآفروآسيوية، وحقق فيها المنتخب الكوري الفوز بنتيجة 4/3 في ركلات الترجيح، وفي اللقاءات الودية انتصر منتخب كوريا مرةبنتيجة 2/1، وأخرى بنتيجة 1/0.

_ أما عن آخر لقاء ودي جمع بين المنتخبين كان عام 2005، وحقق فيها الفراعنة الفوز بنتيجة هدف دون رد.

مباراة مصر وكورويا

وتطير بعثة المنتخب المصري مساء اليوم على متن طائرة خاصة، لخوض اللقاء الودي والذي سيحضره 70 ألف متفرج، حيث يستعد المنتخب الكوري لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في نوفمبر من العام الجاري.

أما بالنسبة للمنتخب المصري، فسيخوض المباراة لإعادة الترتيب داخل المنتخب، وللوقوف على أسباب السقوط أمام منتخب أثيوبيا في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وانتهت بتفوق المنتخب الأثيوبي بنتيجة هدفين دون رد.