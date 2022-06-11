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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703608/خلاف-على-قطعة-أرض-مصرع-شاب-على-يد-جيرانه-بالشرقية

لقي شاب مصرعة طعناً على يد جيرانه في مشاجرة نشبت بينهم في الحقل على قطعة أرض زراعية في قرية منزل حيان مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على جثة الشاب بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

وتلقى اللواء محمد، مدير أمن الشرقية مساعد وزير الداخلية، إخطاراً يفيد بوصول "محمد.م.ن" 23 عاما مقيم بقرية منزل حيان مركز ههيا جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الظهر.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت القوات الأمنية لمكان الحادث وبالفحص، تبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وجيرانه في الحقل بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، وأثناء وجود المجني عليه في الحقل اعتدى عليه مجموعة من جيرانه عددهم 4 أشخاص من المتنازعين مع والده بواسطة سلاح أبيض "سنجة"، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الظهر.

العرض على النيابة العامة

ونجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية في ضبط المتهمين جميعاً وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

جمع 14.5 مليون جنيه .. سقوط مستريح الأمن الصناعي وفلاتر المياه بالشرقية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم، وتمكنت من ضبط صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق، بالشرقية لاتهامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على 14.5 مليون جنيه بهدف توظيفها في مجال منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه، والاتفاق معهم على تلقي أرباح شهرية إلا إنه لم يستطيع تسديد تلك المبالغ لهم وفر هاربا قبل ضبطه.

بداية الواقعة

بداية الواقعة يرصدها دوت الخليج عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال منتجات الأمن الصناعى وفلاتر المياه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 14,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها وهروبه.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.