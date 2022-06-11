انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. نقل مباراة الأهلي والزمالك من ستاد السلام إلى القاهرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703604/رسميا-نقل-مباراة-الأهلي-والزمالك-من-ستاد-السلام-إلى-القاهرة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نقل مباراة الأهلي والزمالك، من ستاد السلام، إلى ستاد القاهرة، وذلك يوم 19 يونيو الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجه الفريقان في الجولة الـ 21من بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان من المقرر أن تُقام المباراة، على ستاد السلام، ولكن بعد قرار الرابطة، فالمباراة ستُقام على ستاد القاهرة.

حكم مباراة الأهلي والزمالك

كشفت مصادر مقربة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، حكماً لمباراة القمة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري.

جاء تعيين الحكم الإسباني، بسبب مطالبة الأهلي والزمالك، بتعيين حكام أجانب، حيث أقيمت مباريات الفريقين الأخيرة والتي جمعت بينهما في الدوري، تحت رعاية التحكيم المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويستعد كلا الفريقين، لمواجهة مرتقبة ستجمع بينهما في بطولة الدوري، والتي ستنطلق في تمام الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري.

ويسعى كل فريق لتحقيق أهدافه المرجوة خلال هذا اللقاء، فالأهلي يأمل في العودة من جديد لقمة الدوري، والتي يبعده المركز الثالث عنها، فالمارد الأحمر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة من إجمالي خوض 16 مباراة حتى الآن.

أما الزمالك، فيسعى لتحصين صدارته لقمة الدوري والتي يحتلها برصيد 44 نقطة من إجمالي خوض 20 مباراة.

وكما ذكرنا، فالفارس الأبيض يحتل صدارة الدوري، ويأتي المارد الأحمر ثالثاً، ويرصد لكم "دوت الخليج" تفاصيل ترتيب الأندية في جدول الدوري:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 44 نقطة

بيراميدز 43 نقطة

الأهلي 37 نقطة

فيوتشر 36 نقطة

سموحة 35 نقطة

طلائع الجيش 32 نقطة

البنك الأهلي 30 نقطة

فاركو 29 نقطة

إنبي 26 نقطة

سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

غزل المحلة 25 نقطة

الاتحاد السكندري 22 نقطة

الجونة 21 نقطة

المصري 20 نقطة

المقاولون العرب 18 نقطة

الإسماعيلي 18 نقطة

مصر المقاصة 14 نقطة

إيسترن كومباني 13 نقطة.