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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703603/البنك-العربي-الأفريقي-يوفر-خدمات-مصرفية-متميزة-وسرعة-في-الأداء

يستجيب البنك العربي الأفريقي لدعم عملائه من مختلف الفئات بتوفير خدمات مصرفية متميزة وسرعة في الأداء، ودائمًا ما يتساءل عملاء البنك العربي الأفريقي عن الخدمات المتاحة لاسيما القروض والشهادات ورقم خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي من داخل مصر وخارجها، لذلك يقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن البنك العربي الأفريقي.

البنك العربي الأفريقي يعتبر البنك العربي الأفريقي من أشهر البنوك الدولية الداعمة للاقتصاد القومي، فهو تأسس عام 1964م، ليكون أول بنك متعدد الجنسيات في مصر بمساهمة بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار بالكويت، وخدمات البنك العربي الأفريقي الدولي تستهدف احتياجات العملاء سواء كانوا أفراد أو شركات أو موظفين أو مستثمرين. خدمات البنك العربي الأفريقي تتعدد خدمات البنك العربي الأفريقي الدولي بهدف دعم عملائه في توفير احتياجاتهم بتقديم الآتي: - قروض بشروط بسيطة مناسبة لمختلف الطبقات المجتمعية. - شهادات ادخارية بعوائد عالية. - شهادات استثمار بفوائد مرتفعة - خدمة عملاء ويسترن يونيون البنك العربي الأفريقي. - فتح حسابات جارية وإدخارية بحدود دنية مناسبة. رقم خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي - يمكنكم التواصل على رقم خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الخط الساخن المتاح على مدار 24 ساعة وهو 19555 في حالة التواصل من داخل مصر. - كما يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء للبنك العربي الأفريقى عن طريق الرقم الخاص بالخط الساخن وهو 8002242 من خارج مصر.

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