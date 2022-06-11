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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703602/تخطى-6-آلاف-شخص-كايروكي-وحمزة-نمرة-يشعلان-حفلهم-الأول-بالرياض

أحيا فريق كايروكي والمطرب حمزة نمرة حفل غنائي اليوم في مسرح أبو بكر سالم بالرياض في المملكة العربية السعودية، وكان تحت شعار “كامل العدد” حيث تخطى الـ 6 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات.

دوت الخليج يرصد لكم تحقيق حفل كايروكي وحمزة نمرة في السعودية نجاح كبير

حفل كايروكي وحمزة نمرة

ويعتبر الحفل الأول لكل من حمزة نمرة وفريق كايروكي بقيادة أمير عيد، الذي قدم عدد من أغانيه المشهورة بين فئة الشباب، ومنها "لو بكرا نهاية العالم، أبيض وأسود، السكة شمال، ساموراي" وغيرها.

وغنى حمزة نمرة خلال الحفل أكثر من 14 أغنية بدأت بالأغنية الشهيرة "مولود سنة 80"، حيث غنى "استعيذوا، داري، فاضي شوية، يا دنيا، انتي نور، إنسان، القصة واللي كان" وغيرها من الأغاني.

ومن الجدير بالذكر، أن قد وجه المستشار تركي آل شيخ دعوة لحمزة نمرة وكايروكي لاحياء إحدى الحفلات بالسعودية خلال الأيام الماضية بعدما عبر عن إعجابه الشديد بأعمال كلًا منهم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف : "سنتواصل معكم يامبدعين، المملكة نافذة لكل مبدع".

رد حمزة نمرة وكايروكي على تركي آل شيخ

وأعرب حمزة نمرة عن سعادته بتلك الدعوة ورد قائلا: " أتشرف بدعوتكم الكريمة وأتشرف بالغناء وسط أهلي وأحبائي في بلدي الثاني ومهد طفولتي المملكة العربية السعودية".

كما رد تامر هاشم عضو فريق "كايروكي" الذي علق كاتبًا: " شكرًا على الدعوة الجميلة و الدعم و متحمسين جدا للغناء في المملكة العربية السعودية".

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت منصة واتش ات watchit الرقمية عن أحدث أعمالها الأصلية والمقرر طرحها قريبًا خلال أيام وهو مسلسل ريفو الذي تدور أحداثه في إطار غنائي.

تفاصيل مسلسل ريفو

شاركت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات الرقمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، متابعيها والجمهور، بنشر البوستر الرسمي لمسلسل ريفو الذي يضم فريق كايروكي والفنان حسن أبو الروس وعدد من النجوم.

وعلقت على البوستر الرسمي لمسلسل ريفو قائلة: “ما بين المزيكا والنوستالچيا، النجاح والفشل، الحاضر والماضي رحلة ريڤو قريبا بالأسواق! أجدد أعمال WATCHIT الأصلية”، وتحمس الجمهور ومحبي فريق كايروكي للمسلسل وتساءلوا عن موعد عرضه.