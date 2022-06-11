افتتاح مشروع إعادة تأهيل 32 منزلاً بمازورة سمسطا ببني سويف

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703600/افتتاح-مشروع-إعادة-تأهيل-32-منزلا-بمازورة-سمسطا-ببني-سويف

افتتح المحاسب ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، مشروع إعادة تأهيل 32 منزلاً بقرية مازورة الجبل (1)، والذي نفذته جمعية الأورمان بالتعاون مع أندية روتاري مصر،في إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجاً ، التي ترعاها القيادة السياسية لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

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وشهد الافتتاح حضور الدكتور محمد عثمان، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، وأمل أبو عزوز، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة نجلاء شتا استشاري إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، والمهندس ياسر نشأت محافظ روتارى مصر، وإمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف، وعلا النوري رئيس قطاع الخدمات المجتمعية، وحنان المغربي رئيس نادي روتاري الجيزة، ومحمد سعد رئيس نادي روتاري بني سويف.

مشروع إعادة تأهيل 32 منزل

وتضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل للمنازل وتعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، بجانب تجهيزها بالأثاث المنزلى ،بالإضافة إلى تسليم مشروعات تنموية صغيرة وتنظيم قوافل طبية لمرضى القلب وتوزيع مواد غذائية، فضلاً عن إنشاء منطقة ألعاب ترفيهية"حديقة للأطفال"

مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف

ومن جهته أشار إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان ببني سويف، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مواصلة مشروعاتها التنموية في القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة، وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية، التى تقدمها الأورمان لأبناء المحافظة غير القادرين، منوها أن افتتاح"اليوم" يأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجمعية وأندية الروتاري "في يناير الماضي في هذا المجال.