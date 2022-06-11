انت الان تتابع تفاصيل خبر حمادة هلال عن مكي: «أتمنى تقديم ديو معاه وأنا من جمهور الكبيرأوي» حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703547/حمادة-هلال-عن-مكي-أتمنى-تقديم-ديو-معاه-وأنا-من-جمهور-الكبيرأوي

أشاد الفنان حمادة هلال بموهبة الفنان أحمد مكي، وببراعته في أعماله الدرامية والفنية، وعلق على استعانة مكي بلمحات من مسلسل المداح في مشهد بمسلسل الكبير اوي 6 الذي عُرض في الموسم الرمضاني المنقضي، وذلك خلال لقاء له في برنامج the insider بالعربى.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات حمادة هلال في برنامج the insider بالعربى

حمادة هلال وأحمد مكي

وقال حمادة هلال خلال اللقاء: “شايف إن دا نجاح كبير، وشايف أن دي لفتة حلوة من واحد من أنجح مسلسلات رمضان، وأنا من جمهور الكبير أوي”.

وتابع: “اتمنى أن أقدم مع مكى ديو أو عمل فنى خاصة أه يمتلك قدرات فنية هائلة فى الكتابة أيضا فهو مؤلف شاطر، وعنده حرفة اللحن والكلام أه هو بيغنى راب بس عادى الميكسات بقيت سهلة، وأنا يا مكي من هنا بقولك أنا عايز أعمل معاك غنوة”.

أغنية حمادة هلال الجديدة

ويستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أغانيه بعنوان «تكا تكا» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك يوم 25 من شهر يونيو الجاري.

وأعلن هلال عن موعد طرح الأغنية من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة رفقة المنتج وليد منصور.

حمادة هلال في رمضان 2022

يشار إلى أن حمادة هلال قدم آخر أعماله الفنية مسلسل "المداح 2" أسطورة الوادى، وشارك في المسلسل الفنان كمال أبورية، أحمد عبد العزيز، سهر الصايغ، هبة مجدى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد سمير فرج.

يروى مسلسل "المداح 2" قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه فى بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

وكان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.