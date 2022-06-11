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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703546/الرئيس-السيسي-مصر-تدعم-تحقيق-السلام-في-اليمن-وفق-مرجعيات-الحوار-الوطني-اليمني

- أتمنى لكم ولمجلس القيادة الرئاسة اليمني التوفيق وأعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة، لتحقيق صالح الشعب اليمني

- مصر تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية

- مصر تدعم الشعب اليمني والشرعية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها

- أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لمصر والعالم العربي بأسره

- تحقيق السلام في اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني

- مصر استجابة لطلب تسيير رحلات من القاهرة إلى صنعاء لمساعدة الشعب اليمني

- مصر لن تدخر جهدا في مساعدة اليمن الشقيق وتقديم كل أوجه الدعم له

- مصر حريصة على دعم جهود الأمن في اليمن الشقيق

- المباحاثات تناولت أزمة خزان صافر وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تمنياته بالتوفيق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، مؤكدًا دعم مصر للمجلس الشرعي في تلك المهمة، لتحقيق صالح الشعب اليمني.

دوت الخليج

وأكد "السيسي" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة اليمني، محمد رشاد العليمي، على هامش زيارته إلى القاهرة، أن مصر تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وشدد على أن مصر تدعم الشعب اليمني والشرعية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لمصر والعالم العربي بأسره.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق السلام في اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطني باليمن والمبادراة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياضة، برعاية مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت إلى أن مصر استجابة لطلب تسيير رحلات من القاهرة إلى صنعاء، استجابة للمطالب اليمنية ومطالب الأمم المتحدة، وذلك تسهيلا على الشعب اليمني الشقيق.

وأكد أن مصر لن ندخر مصر جهدا في مساعدة اليمن الشقيق وتقديم كل أوجه الدعم له، فمصر حريصة على دعم جهود الأمن في اليمن الشقيق.

وأشار إلى أن المباحاثات بين الجانبين تناولت أزمة خزان صافر وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.