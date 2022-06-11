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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703545/ظهرت-الآن-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-المنوفية-2022-بالاسم

ينشر موقع دوت الخليج نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المنوفية 2022، والذي بعدما اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ الشرقية، اليوم السبت، بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 72%.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعداية محافظة المنوفية من خلال الضغط هنــــــــــــــا

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

وأكد محافظ المنوفية أنه تم الاعتماد لنتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة، وغيرها من العمليات التي تساعد على خروج النتيجة دون أي مشكلات أو أخطاء.

يشار إلى أن أدى 83839 طالبا وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14302 مدرس (رئيس لجنة، ومراقب أول، ومراقب، وملاحظ ، وإداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية.

توزيع درجات مواد الترم الثاني 2022

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.