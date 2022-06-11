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عمر شويل - جدة لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 والذي يدخل عليه الطلاب الآن للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، في دور مايو 2022، الدور الأول، ومتابعة المواقع الرسمية والمعتمدة في جمهورية مصر العربية، مثل موقع اليوم السابع والبوابة نيوز وفيتو وغيرهم، إلا أن الروابط التي يتم استخدامها هي روابط وزارة التربية والتعليم لاستخراج النتائج والخاصة بالمرحلة الإعدادية، للمحافظات التي تم الانتهاء من تنزيل النتائج فيها.

{لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022} البوابة التعليمية لنتائج الطلاب (الشرقية – المنوفية) باسم المحافظة ورقم الجلوس

متابعة أخبار النتائج من المواقع والمنصات الحكومية المعتمدة، والتي ظهر فيها اليوم كل من محافظ محافظة الشرقية وأيضا محافظ محافظة المنوفية وقام بالإعلان عن اعتماد النتائج ونسب النجاح هذا العام بين كل من الطلاب والطالبات، وتم نشر أسماء أوائل المحافظة وسط فخر الطلاب وفخر آبائهم، وقام الطلاب بالدخول على المنصات التعليمية برقم الحلوس للاستعلام عن أرقامهم.

نسب النجاح هذا العام

بنجاح كبير للعملية التعليمية بالمدارس بعد الأعوام الماضية، وللعام الثاني على التوالي مؤشر يرتفع لنسب الطلاب الناجحين والمتفوقين بين جميع المحافظات، وذلك بعد عودة العملية التعليمية للانتظام التام بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية التي فيها الشرح الكافي للطلاب.

كيفية استخراج لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 (محافظة المنوفية – محافظة الشرقية)

من بوبة نتائج محافظة الشرقية من بوابة وزارة التعليم الإلكترونية (الشرقية – المنوفية) يتم الدخول على رابط بوابة محافظة الشرقية التعليمية sharkia.gov.eg .

قم بالانتظار حتى يعمل الموقع إذا وجدت الضغط عليه كبير.

يتم التوجه إلى خدمات الوزارة أعلى الصفحة.

يقوم الطالب باختيار “نتائج الامتحانات”.

تظهر جميع مديريات المحافظة.

يقوم الطالب باختيار المديرية التي يتبع لها.

يتم إدخال رقم الجلوس ثم يبد البحث. يتم الدخول على ( البوابة الرسمية لاستخراج نتائج الإعدادية بوزارة التربية والتعليم ).

يقوم الطالب بفتح أسماء المحافظات للتعرف على نزول النتائج.

يتم اختيار المحافظة التي يتبع لها.

يقوم بإدخال رقم الجلوس.

يبدا البحث.

يكون على الطالب متابعة موقع النتائج بشكل مستمر حتى يعود للعمل، أو الدخول على بوابة أرقام الطلاب باسم المحافظة ورقم الجلوس أو يقوم بترك رقم الجلوس في التعليقات وسوف نرد عليه بالنتيجة.