أخبار مصرية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: الرئيس السيسي قائد شجاع وملهم لنهضة عربية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 01:30 مساءً - قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، إن مصر تكتب التاريخ من جديد بالنهضة وتماسك شعبها والالتفاف حول القيادة السياسية ممثله في أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صار مثالا للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة. 

 

وأضاف العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحدثت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول مستجدات الوضع في بلادنا والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع على الصعيد الخدمي والإصلاحات في مختلف الأصعدة"، موضحا أن مساعي السلام بالتنسيق مع التحالف في دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا