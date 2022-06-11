الرئيس السيسي: اليمن سيتجاوز أزمته سريعا ويعود إلى موقعه مستقرا وآمنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 01:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك، لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، والخليج العربي وارتباط تلك المسألة الحيوية، بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية: "تناولت مناقشاتنا كذلك، خطورة أزمة خزان "صافر" النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين، للخطة الأممية ذات الصلة."

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "يطيب لي أن أجدد مرة أخرى، ترحيبي بكم وأن أعرب عن تقديري لشخصكم الكريم معيدًا التأكيد على موقف مصر، القائم على دعم وحدة الدولة اليمنية، واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية الشرعية وحرص مصر، على دعم جهود تعزيز السلام والأمن في اليمن الشقيق.

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "لقد كانت اليمن دومًا، حاضرة زاهرة، وبوابة كبرى من بوابات العروبة والحضارة الإنسانية ككل وإننا في مصر على ثقة، بأن اليمن بقدرات شعبه، واستنادًا إلى تاريخه العريق، ودعم أشقائه هنا في مصر، وفي العالم العربي، سيتجاوز أزمته سريعًا، ويعود إلى موقعه الأساسي والطبيعي مستقرًا وآمنًا ومزدهرًا".