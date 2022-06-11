الرئيس السيسي: مصر تدعم سبل التوصل إلى حل سياسى عادل للأزمة اليمنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 01:30 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، قائلا: "أرحب بكم في الزيارة الرسمية الأولي لوطنكم الثاني مصر عقب توليكم رئاسة مجلس الرئاسة اليمني.. واننى إذ أتمنى لكم التوفيق في المهمة الجديدة.. فإنني أود أن أشد على أيديك وأن اعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة لصالح الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية: "أؤكد على دعم مصر لجهودكم في سبيل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمينية.. يضمن تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمنى الشقيق".