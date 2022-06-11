الرئيس السيسي: اليمن كان دوما بوابة كبرى من بوابات العروبة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 01:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ترحب بإعلان الأمم المتحدة في الثاني من يونيو 2022 عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن وتقديرنا لجهود الحكومة اليمنية الشرعية في احترام الالتزامات، متابعا: "ندعو كافة الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق لما يمثله ذلك من تطور إيجابي يمكن البناء عليه لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية: "اليمن كان دوما بوابة كبري من بوابات العروبة".