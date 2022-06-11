الرئيس السيسي: أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لمصر والعالم العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 01:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حرص خلال المباحثات مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، على التأكيد على موقف مصر الثابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشبعة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمنى الشقيق والشرعية اليمنية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية: "أكدت على الدعم الكامل لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.. ورؤيتنا لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوي لمصر وللعالم العربي بأسره".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعم كافة الجهود لتحقيق السلام في اليمن، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ونتائج المشاورات الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.