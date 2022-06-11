جدة - نرمين السيد - وتمنى الرئيس خلال مؤتمر صحفى مشترك، عقد بقصر الاتحادية، للمجلس الرئاسى اليمنى بالتوفيق، معبرا عن دعم مصر فى تلك المهمة لما تحمله من مهام جسيمة لتحقيق صالح الشعب اليمنى، مؤكدا دعم مصر الكامل لليمن فى سبيل التوصل لحل سلمى؛ لإنهاء معاناة الشعب اليمنى الشقيق.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، السبت، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يعلن دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسى اليمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.