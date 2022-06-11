عاجل.. السيسى يعلن دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسى اليمنى

جدة - نرمين السيد - وتمنى الرئيس خلال مؤتمر صحفى مشترك، عقد بقصر الاتحادية، للمجلس الرئاسى اليمنى بالتوفيق، معبرا عن دعم مصر فى تلك المهمة لما تحمله من مهام جسيمة لتحقيق صالح الشعب اليمنى، مؤكدا دعم مصر الكامل لليمن فى سبيل التوصل لحل سلمى؛ لإنهاء معاناة الشعب اليمنى الشقيق.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، السبت، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.