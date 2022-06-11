مدبولى فى شوارع قرية الحصص: نتابع عن قرب موقف المشروعات (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الحصص التابعة لمركز شربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وقبيل تفقده وحدة طب الأسرة، ترجل رئيس الوزراء ومرافقوه فى شوارع القرية، حيث صافح الدكتور مصطفى مدبولى عددا من الأهالى الذين رحبوا به وعبروا عن سعادتهم لحرص رئيس الجمهورية والحكومة على متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى مواقع العمل.

وأكدوا أن ذلك يأتى ضمن اهتمام الدولة بتطوير حياتهم، وهو ما أكده رئيس الوزراء من أنه يتواجد اليوم فى قريتهم ليتابع عن قرب موقف المشروعات الجارى تنفيذها لخدمة المواطنين، وهذا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، حيث أشار الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى أن المشروع يتمثل فى إحلال كلى للوحدة الصحية بالحصص، وإعادة تطويرها وتأهيلها على مساحة 1465 م2، لافتا إلى أن المشروع استغرق تنفيذه 8 أشهر، وتم الانتهاء منه كإنشاء جديد، وتم تسليمها لمديرية الصحة بالمحافظة.

وخلال جولته بأرجاء وحدة طب الأسرة، تعرف رئيس الوزراء على مكوناتها من وكيل وزارة الصحة، الذى أشار إلى أن المبنى مكون من طابقين، ويشمل الطابق الأول الاستقبال، وعيادة طب الأسرة، وركن التعقيم، والصيدلية، وغرفة التحكم، ومكتب الصحة، وغرفة تسجيل الملفات، والرعاية والتطعيمات، وعيادة أسنان، بينما يضم الطابق الثانى مكتبا إداريا، وعيادة تنظيم الأسرة، ومعامل، وسكنا للأطباء وطاقم التمريض، وعددا من المكاتب والغرف المخصصة للمدير، والحسابات، والمخازن.

من جانبه أشار اللواء شريف البيلى، رئيس الشُعبة الهندسية للجيش الثانى الميدانى، إلى أن مشروعات قطاع الصحة بمركز شبين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يصل متوسط تنفيذها إلى 84.2% ، وتشمل 10 منشآت جديدة، وتطوير 5 منشآت، بالإضافة إلى رفع كفاءة 16 منشأة، وتشمل المشروعات 4 مراكز طب أسرة، و20 وحدة طب أسرة، و7 نقاط إسعاف، لافتا إلى أن إجمالى ما تم الانتهاء منه يبلغ 18 مشروعا وهى 11 وحدة طب أسرة، و7 نقاط إسعاف.