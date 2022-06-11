عاجل.. السيسى: مصر تدعم بشكل كامل وحدة الدولة اليمنية واستقلالها

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس خلال مؤتمر صحفى مشترك، عقد بقصر الاتحادية، على دعم مصر لجميع الجهود الهادفة لتحقيق السلام فى اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والمشاورات الأخيرة فى الرياض وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد على أن مصر لن تدخر جهدا فى مساعدة اليمن الشقيق وتقديم كل أوجه الدعم له. ورحب الرئيس بقرار الأمم المتحدة بتمديد اتفاق الهدنة فى اليمن، مقدرا جهود الحكومة اليمنية الشرعية فى احترام التزاماتها. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، السبت، بقصر الاتحادية، الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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