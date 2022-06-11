وزير التنمية يؤكد ضرورة تفعيل اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى ضرورة صرف مستحقات المزارعين أولاً بأول تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع مجلس المحافظين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفات فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء شعراوى مع محافظ بورسعيد عادل الغضبان بمقر الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين فى اجتماع مجلس المحافظين.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة موقف توريد القمح المحلى من المزارعين بمحافظة بورسعيد وتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق الكميات المستهدفة، وكذا حملات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمى لعملية التوريد.

من جانبه، قال عادل الغضبان إن عمليات توريد القمح تسير وفقاً للمعدلات التى تم حصرها ووصلت إلى حوالى 60% من المستهدف خلال هذا العام، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لعمليات التوريد واستلام القمح، وفقاً للخطة التى وضعتها المحافظة لهذا الملف الهام فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا أن هناك تنسيقاً مع مديريات التموين والزراعة بالمحافظة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين وتقديم كل التيسيرات اللازمة.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد عدداً من المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة فى جميع الأحياء والمدن للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها فى التوقيات الزمنية المحددة لها.

وأضاف الغضبان أنه تم تشكيل لجان وفرق عمل للإشراف على معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية فى عدد من القطاعات، موضحا أن اللجان تضم أكفأ العناصر بالجهاز التنفيذى وشباب المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ خاصة مشروعات تطوير وتوسعة المحاور والطرق الرئيسية والداخلية بالمحافظة للمساهمة فى تيسير الحركة المرورية والقضاء على التكدس المرورى وتسهيل حركة المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة خصوصا فى ظل إقبال الأهالى والزوار من المحافظات على شواطئ المحافظة بعد انطلاق الموسم الصيفى.

وشهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة فى توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن والعمل على استمرار المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجارى وتقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمبادرات المجتمعية.

وخلال اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع المحافظ آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والإجراءات الجارية للتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص فى هذا الملف، مطالبا باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالى وحضارى يليق بمحافظة بورسعيد.

وحرص شعراوى على متابعة ملف الاستثمار والصناعة بالمحافظة وتذليل أى عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع فى المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، مؤكدا حرص الدولة على دعم عجلة التنمية وفتح آفاق صناعة متعددة بالمحافظة فى ظل المقومات الاقتصادية التى تتمتع بها خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد، مشيراً إلى ضرورة العمل المستمر لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وإنشاء كيانات اقتصادية كبرى.

وفى هذا الشأن، قال الغضبان، إن المحافظة شهدت تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال الصناعة والاستثمار لدعم السوق المحلية وزيادة الصادرات، لافتاً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً لدعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد القومى.

كما شهد الاجتماع متابعة ملف الحفاظ على الأراضى الزراعية والتصدى للبناء المخالف ومنظومة المتغيرات المكانية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وباقى الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أى تعديات وإزالتها فى المهد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مستمرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلى أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى، بعد الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن.