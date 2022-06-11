مدبولى من شربين: ماضون فى تنفيذ حياة كريمة رغم الصعاب

جدة - نرمين السيد -

رافق رئيس الوزراء فى الجولة محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ونائبه الدكتور هيثم الشيخ، واللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شريف البيلى، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثانى الميدانى، ومسؤولو الهيئة الهندسية.

كما يرافق رئيس الوزراء فى الجولة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من قيادات المحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمركز شربين بالمحافظة، مؤكدا أن الدولة المصرية ماضية فى جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رغم كل الصعاب والتحديات التى تواجهنا بسبب الأزمات والاضطرابات العالمية، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية طالت كل دول العالم بما فيها مصر، إلا أننا نجحنا فى الصمود أمام تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية، التى جعلتنا أكثر قدرة على مواجهة تلك الأزمات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "إننا اليوم على أرض محافظة الدقهلية معا لنرى معدلات إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المحافظة فى مختلف المجالات على أرض الواقع، ومن أجل دفع العمل بهذه المشروعات والانتهاء منها، للإسراع بدخولها حيز التشغيل لصالح أهالينا فى المحافظة وكل المحافظات، وتوفير "حياة كريمة" لهم، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشعبة الهندسية بالجيش الثانى، على الجهود المبذولة فى إنجاز هذه المشروعات".

وفى بداية جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمى حول المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شربين والقرى التابعة له، حيث أشار اللواء أشرف حسنى، إلى أن المشروع القومى يستهدف تطوير 26 قرية، و278 تابعا بمركز شربين بنطاق الجيش الثانى الميدانى، ويضم المركز 26 قرية، تنقسم إلى 8 قرى أم، و18 قرية فرعية، وعدد التوابع "بما تشمله من عزب وكفور"، ويقدر عدد سكان المركز بنسبة تقديرية بـ 500 ألف نسمة.

وأضاف اللواء أشرف حسنى أن عدد المشروعات المخطط تنفيذها بمركز شربين بالمحافظة يبلغ 237 مشروعا، تشمل مختلف القطاعات وهى مياه الشرب (31 مشروعا)، والصرف الصحى (36 مشروعا)، وقطاع الصحة (31 مشروعا)، والشباب والرياضة ( 24 مشروعا)، والتضامن الاجتماعى ( 11 مشروعا)، والتنمية المحلية (8 مشروعات)، والرى (36 مشروعا)، والزراعة (8 مشروعات)، والكهرباء (26 مشروعا)، والطرق 26 مشروعا.

وخلال العرض التقديمى، تناول العميد أحمد صالح، المشرف العام على تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز شربين، معدلات تنفيذ مختلف المشروعات المخطط تنفيذها بمركز شربين، مشيرا فى هذا الصدد إلى الأعمال التى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، والمشروعات المخطط تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة، والمشروعات الأخرى المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.

وخلال العرض التقديمى، اطلع رئيس الوزراء على نسب تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات بمركز شربين، ومنها قطاع مياه الشرب الذى يصل متوسط التنفيذ بمشروعات هذا القطاع إلى 96.4%، حيث أشار العميد أحمد صالح إلى أنه جار الانتهاء من شبكات مياه الشرب بمتوسط نسبة تنفيذ تبلغ 99.9%، كما أنه جار استكمال تنفيذ محطات تنقية المياه بمتوسط نسبة تنفيذ تصل إلى 72.8 %، إضافة إلى استكمال أعمال روافع مياه الشرب بمتوسط 99%، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى.

من جانبه، تحدث اللواء شريف البيلى، رئيس الشُعبة الهندسية بالجيش الثانى الميدانى، عن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بنطاق الجيش الثانى الميدانى، مشيرا فى هذا الصدد، إلى أنه تم تكليف الشُعبة بالإشراف والتنفيذ على مشروعات مبادرة حياة كريمة فى ثلاث محافظات وهى: الدقهلية، والشرقية، والإسماعيلية، مقسمة على ثلاث مراحل، حيث إنه جار تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بواقع مركز واحد (مركز بكل محافظة)، من خلال عناصر الشعبة الهندسية للجيش الثانى الميدانى.

وأضاف أنه تم تكليف الشعبة الهندسية للجيش الثانى الميدانى للبدء فى دراسة متطلبات العمل بالمرحلة الثانية لمشروعات مبادرة حياة كريمة لعدد 12 مركزا فى 3 محافظات، بواقع 5 مراكز فى محافظة الدقهلية، و5 مراكز بمحافظة الشرقية، ومركزين في محافظة الإسماعيلية، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع محافظ الدقهلية ومسؤولى المحافظة بشأن أهم التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات، وذلك للعمل على تذليلها ودفع العمل بها.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مشروع تأهيل ورفع كفاءة مرفق مياه شربين، وفى هذا الصدد، أشار النقيب كريم عبد الحميد، الضابط المشرف على مشروعات المياه والصرف الصحى لمبادرة "حياة كريمة" بمركز شربين، إلى أن هذا المشروع، الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الشعبة الهندسية بالجيش الثانى الميدانى)، يستهدف إقامة التوسعات على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 20 ألف م2 (نحو 5 أفدنة)، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمرفق من 157 ألف م3/ يوم لتصل إلى 200 ألف م3/ يوم، عن طريق إضافة 43 ألف م3/ يوم، وقال إن المشروع يتكون من عدد من العناصر تشمل إعادة تأهيل مأخذ نهر النيل ورفع الطاقة الاستيعابية له، كما يشمل الخطوط الناقلة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الرئيسية وتضم غرفة التوزيع، والمروقات، والمرشحات، والخزانات الأرضية، ومبنى طلمبات المياه المرشحة، ومبنى ضخ الروبة، بالإضافة إلى منشآت أخرى معاونة تضم مبنى الكيماويات، ومبنى الكهرباء، بالإضافة إلى الخزانات الأرضية، والمحولات، والمولد، وبئر التوزيع الرئيسى.

وفى هذا الإطار، استمع رئيس الوزراء إلى شرح عن معدلات تنفيذ المنشآت ومختلف وحدات التوسعات، إذ أشار إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال الخرسانية وصلت إلى نسب متقدمة، حيث من المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية العام الجارى.