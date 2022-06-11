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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /703542/محمود-الخطيب-يكشف-كواليس-قرار-الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم--بشأن-اختيار-ملعب-محمد-الخامس

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن كواليس قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن اختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة النهائي الأفريقي وعدم إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية لدوري الأبطال الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمود الخطيبعبر المؤتمر الصحفي : ما حدث في النهائي أمر غير عادل بالمرة، ومن أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري، هذا الشخص أو المسؤول أضاع حق مصر قبل أن يكون أضاع حق الأهلي

وتابع محمود الخطيب عبر المؤتمر الصحفي : نحن نعتز بهذه القاره التي قدمت مواهب فازه في كرة القدم افريقا تمتلك النصيب الافضل من اللاعبين علي مستوي العالم وقرتنا تستحق مكانه افضل في كرة القدم.

ووأصل محمود الخطيب: " أن لا يوجد خلاف مع الكاف أورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأستكمل:"محمود الخطيب : أحب اوجه التهنئة لنادي الوداد المغربي واتمني لهم التوفيق في كأس العالم للأنديه

وأردف:" محمود الخطيب: العام الماضي لم يكن يعلم أحد من سيصل للنهائي وتم تحديد ملعب المباراة عكس هذا الموسم الذي تم إعلان عن ملعب المباراة بعد تحديد طرفي النهائي.

‎‎ووأصل:" أي خسارة مهما كانت قاسية، بالتأكيد فيها دروس مستفادة، وهذه هي الرياضة، والنادي الأهلي نادٍ كبير، ولابد أن نستفيد مما حدث وتكون نظرتنا مستقبلية.

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز أمام إنبي ، في الوقت بدل الضائع، وذلك عن طريق علي معلول، في الدقيقة الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للأهلي.

وأحرز هدف إنبي مصطفى شلبي عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76، سجلها لاعب الفريق البترولي بكل نجاح لعد أن مرت الكرة من أعلى الحائط البشري للأهلي، لتسكن على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وشهد الشوط الأهلي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الأمور، إلا أن الأهلي أهدر عدد من الفرص المحققة، ومنها الكرة التي أهدرها صلاح محسن بعد شبه انفراده بمرمى إنبي في الدقيقة 38.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة للأهلي على التوالي يفشل فيها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالدوري العام، حيث هُزم من المصري وتعادل مع كلا من: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

تشكيل الأهلي

جاء تشكيل الأهلي الذي دخل به اللقاء كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، محمد مجدي "أفشة".

وسط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

وفي الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي، محمود متولي، محمود وحيد، محمد فخري، محمد خليفة، زياد طارق، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، حسام حسن.